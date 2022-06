<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Oran a tous les atouts pour réussir</span>

Les jeux méditerranéens que s’apprête à organiser Oran est un défi algérien. Prévue entre le 25 juin et le 5 juillet, la 19ème édition des jeux méditerranéens réunira plus de 6 300 athlètes de 26 pays lors de 244 événements dans 24 disciplines.

Les épreuves se dérouleront sur 22 sites dans et aux alentours de la deuxième ville du pays. L’attribution, en 2015, des joutes à Oran était déjà une belle victoire pour la capitale de l’Ouest et le pays entier. Beaucoup d’efforts ont été consentis d’abord pour décrocher l’attribution de ces joutes. Ensuite, ces jeux nécessitent une organisation colossale en amont. Une organisation de longue haleine et des investissements financiers publics qui se voulaient à la hauteur de l’évènement. La tenue sur le sol oranais de cette manifestation sportive méditerranéenne constitue une excellente opportunité qui va bien au-delà du seul champ sportif.

Elle est aussi économique et donne une excellente image à l’Algérie qui a su relever tous les défis. Une sorte de cercle vertueux et un formidable accélérateur d’investissements créés autour de cet évènement tant attendu par les Oranais et tous les Algériens. Si l’attribution de ces jeux est le fruit de nombreuses années de travail, le plus dur a commencé dès l’annonce de cette désignation. Lors d’une récente visite d’inspection effectuée sur les sites sportifs appelés à abriter les jeux, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, s’est dit «très réconforté» par les déclarations faites, auparavant, par le président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano. Ce dernier a solennellement salué «les efforts de l’Algérie et les grands investissements qu’elle a réalisés» en prévision des Jeux méditerranéens et qui «profiteront à la jeunesse algérienne». «Ce qui s’est passé depuis 5 mois en matière de réalisation des installations sportives à Oran est un miracle» avait déclaré Davide Tizzano. «Les déclarations du président du Comité international des jeux méditerranéens nous réconfortent», a réagi, le wali. À l’issue de plusieurs visites effectuées à Oran, le comité international des jeux méditerranéens a exprimé sa «satisfaction quant à la rapidité des réalisations et au respect des délais de ce qui a été réalisé, durant ces cinq derniers mois». De titanesques travaux ont été engagés après la désignation d’Oran pour organiser ces jeux dans une zone auparavant vierge en installations sportives.

De grands aménagements ont été réalisés pour l’embellissement de la ville. Toutes les infrastructures appelées à abriter les jeux sont achevées. Il ne reste que les toutes dernières retouches. Le complexe de Belgaïd, le village méditerranéen, le stand de tir, les terrains de tennis, le centre équestre, la piscine olympique, le complexe Hamou Boutlélis, le complexe d’Aïn El Turck, ainsi que les infrastructures réservées pour les entraînements sont tous prêts à accueillir les épreuves sportives. Le Président de la République qui s’est engagé pour la réussite de ces jeux, n’a cessé d’instruire le gouvernement afin de mobiliser tous les moyens pour cette cause.

«Tout ce que nous avons réalisé répond aux instructions du président de la République, de faire en sorte que cette 19e édition des jeux méditerranéens soit la plus belle», a insisté le wali d’Oran. Les ministères de l’Habitat, de la Jeunesse et des sports, les directions locales et les entreprises qui ont conduit les travaux ont tous contribué aux réalisations de ces installations sportives. «En 5 mois, nous avons pu inverser les choses grâce à la volonté, la détermination et à la mobilisation des hommes et des femmes cadres de la wilaya. Nous avons relevé le défi et le miracle a eu lieu. Nous avons accompli notre devoir», a indiqué le premier responsable de la wilaya d’Oran. Plusieurs autres structures sportives ont été rénovées à l’image du Palais des Sports Hamou Boutlelis avec l’embellissement des boulevards adjacents. C’est aussi le cas aussi du terrain de tennis des Palmiers qui a bénéficié d’un embellissement. Pour les organisateurs, l’absence de deux fédérations équestres (française et espagnole) ne perturbe pas l’événement. Et pour cause, la France et l’Espagne occupent respectivement la première et troisième délégation en nombre de participants. «Ce qui nous procure surtout satisfaction ce sont les déclarations du président du comité international des jeux méditerranéens, qui a salué la qualité des travaux réalisés, selon les normes internationales. Cela prouve que quand les institutions algériennes se mobilisent, elles sont capables de réaliser des miracles», s’est réjoui le wali. A présent, tout le monde à Oran se mobilise pour la réussite de ces jeux.

Imad.T