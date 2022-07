<span style='text-decoration: underline;'>Championnat arabe de natation</span>:<br><span style='color:red;'>«Oran a tout pour abriter des compétitions internationales»</span>

Le président de l’Union arabe de natation (UAN), Taha El Kouchari s’est dit, mardi à Oran, «impressionné» par la qualité des infrastructures sportives dont vient de se doter cette ville qui s’apprête à organiser la 5e édition du championnat arabe de natation du 20 au 24 du mois en cours.

«J’ai eu l’occasion de visiter les nouvelles infrastructu res sportives dont dispose Oran à l’image du Centre nautique qui va abriter le championnat arabe de natation. Il s’agit d’équipements très modernes qui permettent à cette ville d’abriter non seulement une compétition arabe, mais aussi des épreuves internationales de haut niveau», a déclaré le patron de l’UAN, lors d’une conférence de presse, tenue au centre nautique du complexe sportif Miloud- Hadefi. Outre son admiration pour les installations sportives d’El-Bahia, ce même responsable n’a pas tari d’éloges sur la qualité des établissements hôteliers dont dispose également la capitale de l’Ouest, ce qui lui a permis de prédire, d’ores et déjà, «un franc succès au Championnat arabe», a-t-il dit. Il a, en outre, annoncé la participation de plus de 200 nageurs (messieurs et dames) à cette épreuve, représentant pas moins de 12 fédérations nationales, qualifiant ce nombre de très «acceptable». Estimant que la natation arabe est en train de faire de « grands progrès», le dirigeant sportif omanais a fait part de son désir de profiter du Centre nautique du nouveau complexe sportif Miloud-Hadefi d’Oran pour accueillir les stages des différentes sélections arabes.

«Les commodités qu’offre cette infrastructure permettent de réaliser un excellent travail, d’où mon souhait de voir les sélections arabes profiter de ces installations pour y effectuer des stages périodiques. C’est une proposition que je vais transmettre d’ailleurs à mes pairs au niveau du bureau exécutif de l’UAN», a-t-il encore fait savoir. Il a, au passage, évoqué la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), tenue récemment à Oran, pour exprimer sa satisfaction totale quant aux conditions dans lesquelles s’est déroulée cette épreuve, ajoutant que le succès qui a marqué ces joutes prouvent qu’Oran peut désormais abriter plusieurs compétitions internationales de haut niveau pendant une même période. Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Hakim Boughadou, a souhaité que cette manifestation arabe attire un grand nombre de spectateurs, exactement comme ce fut le cas lors des JM, a-t- il espéré, annonçant que l’entrée pour les épreuves de ce Championnat sera gratuite. S’agissant des objectifs assignés aux éléments de la sélection nationales, qui seront au nombre de vingt-sept (27) dont dix filles, le patron de la FAN a exprimé son souhait de conserver le titre arabe acquis par les garçons. Il a, néanmoins, souligné que ce Championnat arabe constitue une étape de préparation intéressante pour le Championnat d’Afrique qui aura lieu le mois prochain. Et comme les nageurs algériens viennent juste de sortir d’une participation aux JM, leur préparation a été beaucoup plus axée sur l’aspect psychologique en plus de la récupération, a expliqué M. Boughadou, annonçant la participation de tous les athlètes qui étaient présents aux joutes méditerranéennes d’Oran à l’exception d’Amel Mellah qui a été testée positive au Covid-19. Ne tarissant pas d’éloges lui aussi sur le Centre nautique du nouveau complexe sportif d’Oran, le président de la FAN a affiché son ambition de présenter la candidature d’Oran pour abriter à l’avenir des compétitions internationales de natation de haut niveau.

En attendant, il a, d’ores et déjà, pris la décision de tenir à Oran la majorité des compétitions nationales de natation dès la saison prochaine, «pour exploiter à bon escients ces installations aux normes internationales », s’est-il réjoui. Outre l’Algérie, le Championnat arabe de natation open verra la participation de l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, la Libye, la Palestine, Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, le Soudan et la Tunisie. Cette compétition arabe sera clôturée par le déroulement de la course en eau libre sur une distance de 5 km que va abriter la plage des Andalouses (Ain El Turck), le 24 juillet.