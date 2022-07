<span style='text-decoration: underline;'>Natation</span>:<br><span style='color:red;'>Oran abrite le championnat arabe du 20 au 24 juillet</span>

Le centre nautique du complexe olympique « Miloud Hadefi » à Oran s’apprête à accueillir sa deuxième compétition internationale depuis son inauguration à l’occasion de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) clôturée mercredi passé, et ce, en accueillant le 5e championnat arabe de natation, a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération algérienne de cette discipline.

Ce rendez-vous international, qui concerne également la nage en eau libre, est prévu du 20 au 24 juillet en cours, selon la même source.

Cette compétition intervient après quelques jours de la fin des épreuves de natation des JM qualifiées d’un « franc succès » par le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, qui était, pour l’occasion, le délégué de la Fédération internationale de natation.

« Une lourde responsabilité sur le plan organisationnel que j’ai assurée et assumée positivement avec mes collaborateurs. Aussi, sur le plan technique un bilan plus que positif pour notre sélection nationale avec 4 médailles (1 or, 1 argent et 2 bronzes) et 16 finales », avait-il déclaré à l’issue des JM, saluant au passage les athlètes et leurs différents staffs technique et médical.