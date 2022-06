<span style='text-decoration: underline;'>Elle sera réalisée par une filiale de Sonatrach</span>:<br><span style='color:red;'>Oran aura sa 5ème station de dessalement d’eau de mer</span>

Les travaux de réalisation d’une cinquième station de dessalement d’eau de mer à Oran dotée d’une capacité de production de 300.000 m3 d’eau/jour, seront lancés au courant du deuxième semestre 2022, apprend-on de source proche du dossier.

Les travaux de réalisation ont été confiés à l’Algerian Energy Company (AEC), relevant du groupe Sonatrach. L’entrée en exploitation de cette station de dessalement est prévue à partir de 2024. La disponibilité de l’eau de manière suffisante au profit de la population oranaise est considérée comme priorité par les autorités qui œuvrent à corriger les perturbations enregistrées. La future station permettra ainsi d’assurer la sécurité hydrique pour la wilaya d’Oran qui est déjà dotée de quatre usines de dessalement d’eau de mer implantées à Arzew (86 000 m3/jour d’eau), Bousfer (5 500 m3/jour), Aïn Turck (5 000 m3/jour) et à El Mactaâ (350 000 m3/jour). Algerian Energy Company a déjà réalisé deux usines de dessalement à Oran. Il s’agit de l’usine El Mactaâ, mise en service en 2016 à Marsa El Hadjadj, et Kahrama, opérationnelle depuis 2006, dans la zone industrielle d’Arzew. Selon un cadre de la direction locale des ressources en eau, «la réserve d’eau actuellement disponible est suffisante pour assurer la sécurité hydrique à la wilaya d’Oran à court et à moyen terme». Les eaux produites par les stations de dessalement d’eau de mer, sont susceptibles d’assurer un été tranquille. La distribution en eau potable s’améliorera ainsi à Oran qui a connu récemment des perturbations. Pour assurer une sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, les pouvoirs publics comptent sur la réhabilitation de la station de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaa, et la rénovation de la canalisation de transfert d’eau de la zone est (une partie du couloir Mostaganem-Arezw-Oran MAO) dont la vétusté génère une coloration des eaux. Les autorités ont adopté une stratégie pour la réalisation des stations de dessalement d’eau de mer en vue de garantir la production d’eau et assurer un appoint aux eaux des barrages. Oran est aussi alimentée en eau par plusieurs barrages, notamment ceux du bassin hydrographique de l’oued Tafna, situé à environ 80 km à l’ouest de la ville et sur l’oued Chelif. Ce dernier ouvrage, entré en fonction en 2009, fournit à Oran 110 millions de m3 d’eau annuellement.

Imad. T