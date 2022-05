<span style='text-decoration: underline;'>D’importants travaux d’aménagement sont en cours</span>:<br><span style='color:red;'>Oran change de dimension</span>

Dernière ligne droite pour Oran qui s’apprête à organiser les jeux méditerranéens 2022. En matière d’infrastructures et d’aménagement urbain, les choses s’accélèrent, et les visites soutenues du wali d’Oran aux différents projets d’aménagement urbain lancés récemment démontrent qu’Oran est devenu un chantier à ciel ouvert.

Un effet, des travaux ont été lancés dans plusieurs endroits pour l’embellissement de la ville, de la route du port, en passant par la RN11 et jusqu’aux alentours du nouveau stade d’Oran ainsi que plusieurs giratoires comme celui de cité Djamel et El-Bahia, où les ouvriers précipitent les pas ces jours-ci pour la mise en place du béton imprimé, l’embellissement des ponts et l’entretien des espaces verts, dans un seul objectif: donner à El Bahia le meilleur visage à l’approche de ce grand rendez-vous sportif.

Ces travaux qui sont en cours démontrent également l’engagement de l’État et les investissements financiers colossaux débloqués, que ce soit pour la réalisation des infrastructures ou les travaux d’embellissement qui sont un acquis pour une ville comme Oran. Les automobilistes pourraient se plaindre ces jours-ci des encombrements de circulation engendrés suite à ces travaux, mais ce qui est sûr c’est que ces chantiers sont un bien pour la ville et pour améliorer l’image de la ville, qui après les JM 2022 aura un important héritage à préserver. À Oran, tout le monde est conscient qu’un grand travail a été réalisé ces derniers mois pour avancer les travaux des différentes structures des jeux méditerranéens 2022, notamment au nouveau complexe sportif de Belgaid, où les entreprises étaient lancées dans une course contre la montre pour finaliser les travaux de la salle omnisports et le centre nautiques qui étaient des squelettes en béton, il y’a quelques mois seulement.

Mais grâce aux efforts déployés sur le terrain et les moyens financiers mobilisés par l’Etat, la situation s’est nettement améliorée .

Et le projet se trouve dans la phase de dernières retouches. Le wali d’Oran Said Saayoud a salué récemment le travail réalisé, «personnellement, je suis très content et satisfait de l’état d’avancement. on ne parle plus d’avancement, mais d’achèvement des travaux, tous les ouvrages réservés pour abriter les jeux méditerranéens sont pratiquement achevés que ce soit le complexe de Belgaid, le village méditerranéen, le champ de tir, le centre équestre, le complexe Hammou Boutlelis et celui d’Ain El Turck, et même les structures réservées aux entraînements» a-t-il déclaré. Said Saayoud a salué la qualité des travaux réalisés. Il dira dans ce cadre, «les travaux sont d’un niveau international et répondent à toutes les normes requises».

Fethi Mohamed