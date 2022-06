<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens</span>:<br><span style='color:red;'>Oran compte sur son riche patrimoine pour séduire les touristes</span>

Au-delà du sport, Oran a aussi des atouts pour séduire les milliers d’athlètes et de touristes nationaux et internationaux qui afflueront à l’occasion des jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet prochain.

El Bahia mise essentiellement sur la richesse de son patrimoine historique, culturel et artistique, mais aussi sur le spectacle vivant et les scènes musicales pour captiver l’admiration des touristes. La Direction locale en charge de la culture a su conceptualiser le patrimoine historique pour en faire une offre touristique. Grâce à ses divers univers de destination, ses paysages variés et son patrimoine diversifié, Oran a valorisé son offre touristique pour répondre à différentes demandes des touristes en termes d’hébergement ou d’activité. La richesse du patrimoine historique est l’atout principal de la région oranaise.

Cette diversité est une véritable richesse pour le territoire. De plus, le patrimoine historique en Oranie représente une grande diversité de périodes et de styles architecturaux. L’histoire d’Oran et plus généralement celle de l’Algérie et sa diversité identitaire et culturelle sont connues dans le monde entier et beaucoup de touristes ont envie de les approcher de près. Et ils ne seront pas déçus car El Bahia recèle des vestiges classés par l’Unesco, des musées, des monuments et des sites préhistoriques. Ces dernières années, beaucoup de monuments locaux ont été restaurés et sont mis en valeur. La capitale de l’Oranie bénéficie de beaucoup de sites chargés d’histoire. Le tourisme a besoin des patrimoines culturels comme levier pour son développement durable. Pour la deuxième ville du pays, préserver et valoriser efficacement le patrimoine va contribuer à attirer davantage de touristes.

Oran compte plus d’une trentaine de vestiges classés par l’Unesco. C’est le cas, par exemple, du site du Murdjadjo, des fortifications qui entourent la ville, des restes de deux cités (l’une romaine, et une autre punique aux Andalouses), des grottes d’El Cuartel, du minaret du campement, de la maison du Bey, de la porte espagnole, de la porte de Canastel et de la mosaïque provenant d’une maison romaine à Bethioua. Le vieux quartier historique Sidi El Houari a aussi un potentiel attractif puisqu’il abrite la mosquée Mohamed El Kebir, la mosquée du Pacha et le mausolée de Sidi El Houari, saint patron de la ville. Les touristes peuvent aussi visiter la Chapelle Santa Cruz et l’ex-cathédrale d’Oran de style romano-byzantin, transformée en bibliothèque en 1983.

Le théâtre situé sur la place de l’Hôtel de Ville et la gare d’Oran ont également de quoi séduire. Les arènes, le musée Ahmed Zabana et le Musée du Moudjahid vont aussi attirer les visiteurs. Pour égayer les visiteurs, la ville mise sur le spectacle et les scènes musicales lors de ces jeux méditerranéens. Le théâtre de verdure Hasni Chekroune va abriter les festivals nationaux de la chanson oranaise et de la chanson raï. Des journées nationales de théâtre de rue seront également au programme. Enfin, une exposition sur la préhistoire et l’anthropologie sera organisée au musée national public Ahmed Zabana.

Imad. T