<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le journaliste et professeur Abdelaziz Bentermoul n’est plus</span>

Oran : Le journaliste et professeur Abdelaziz Bentermoul n’est plus

Le professeur et journaliste Abdelaziz Bentermoul s’est éteint dimanche matin au CHU d’Oran à l’âge de 68 ans suite à une longue maladie, a-t-on appris de ses proches.

Le professeur Bentermoul était enseignant de sociologie politique à l’université d’Oran et analyste des questions politiques et de coopération internationale à travers sa participation régulière dans les émissions de la télévision et radio nationales consacrées à ces thématiques. . Le défunt a également exercé en qualité de journaliste au quotidien « El Djoumhouria » où il fut désigné, dernièrement, membre de son conseil d’administration. Il a également été l’auteur de nombreuses contributions et analyses dans les colonnes de la presse nationale sur les questions politiques et sociales conjoncturelles. Le défunt sera inhumée dimanche après la prière d’El Asr, au cimetière de Sidi Bachir (Oran), ont indiqué ses proches.