<span style='text-decoration: underline;'>Après la réussite des Jeux méditerranéens</span>:<br><span style='color:red;'>Oran peut rêver plus grand</span>

Après l’organisation des jeux méditerranéens, unanimement qualifiée de «franc et brillant succès», Oran qui rentre dans la cour des grands peut désormais réfléchir à son éventuelle candidature pour organiser un événement très prestigieux: les jeux olympiques d’été de la jeunesse.

Après le Sénégal qui vient de décrocher l’organisation de la quatrième édition des Jeux olympiques d’été de la jeunesse en 2026, l’Algérie est en position d’ambitionner de devenir la deuxième nation du continent africain à accueillir cet événement. Pour cela, il est nécessaire de tout mettre en œuvre dès maintenant pour préparer un dossier de candidature pour les Jeux olympiques d’été en 2032 et préparer une demande officielle à envoyer au Comité international olympique (CIO).

Revigorée par les très bons résultats obtenus lors de l’édition oranaise des Jeux méditerranéens, la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) projette, de son côté, d’organiser un meeting international, en 2023 à Oran. El Bahia est aussi capable d’obtenir l’accueil des Mondiaux de cyclisme sur route et pourrait organiser les championnats du monde d’athlétisme. Afin de préparer au mieux la capitale de l’Ouest à une candidature et à l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, il est nécessaire de soumettre un potentiel projet.Une candidature de l’Algérie aux JO de la jeunesse d’été pourrait être incarnée par la capitale de l’Ouest, grâce aux sites qui ont accueilli les Jeux méditerranéens. Le galop d’essai que représenterait la tenue des JO de la jeunesse serait par la suite mis à profit pour créer les conditions d’une candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques, à l’aune des investissements. Sûre de son potentiel, Oran a une multitude d’arguments à faire valoir. Les jeux méditerranéens sont une confirmation de notre capacité à organiser d’autres événements internationaux.

Premier argument pour organiser les Jeux olympiques: l’Algérie n’a rien à envier au Sénégal qui a décroché l’organisation de la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse d’été en 2026. Il s’agit du premier événement olympique qui se tiendra sur le continent africain. Le processus de sélection de la ville hôte par la commission exécutive du CIO se fait après l’établissement d’un rapport de faisabilité et les invitations à se porter candidat sont envoyées par la commission d’évaluation. L’élection de la ville hôte intervient lors de la session du CIO. L’organisation par Oran des JO de la jeunesse est un projet visionnaire, ambitieux et techniquement possible qui répond aux objectifs à long terme du pays. Des investissements importants sont déjà faits à Oran en faveur du sport dans le cadre des jeux méditerranéens.

Oran a le potentiel de proposer un projet solide offrant les meilleures perspectives. L’Algérie a un atout: elle peut compter sur Mustapha Berraf, qui n’est autre que le président de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA). Les Jeux olympiques de la jeunesse sont une compétition réservée aux athlètes de 15 à 18 ans. Cet événement met en avant une panoplie de programmes éducatifs. Des ateliers et des activités sont intégrés dans les programmes pour aider les jeunes athlètes à devenir des ambassadeurs pour leur sport avec les valeurs olympiques. Il faut dire que l’Algérie fait face à la concurrence de quatre pays africains: l’Egypte, le Botswana, le Nigeria et la Tunisie. En dépit de cette forte concurrence, les chances d’Oran sont élevées.

