Oran redonne une seconde vie aux jeux méditerranéens

Les jeux méditerranéens d’Oran 2022 cochent à ce jour toutes les cases du succès. Depuis la somptueuse cérémonie d’ouverture qui n’avait rien à envier aux ouvertures des jeux olympiques, à ce sixième jour des compétitions tout se déroule de la plus parfaite des manières. Sur les différents terrains les centaines de sportifs, venus des 26 pays du pourtour méditerranéens, se donnent à fond et ce dans les meilleures conditions pour se distinguer et arracher les premières places synonymes de médailles. Une compétition saine entre les jeunes de la Méditerranée qui pour certains d’entre eux redécouvrent toute la saveur de ces jeux qui a été perdue avec le temps jusqu’à penser les arrêter, et qui retrouvent en Algérie toute leur splendeur et la place qui était la leur dans les années soixante-dix et quatre-vingts. Et c’est en cela que ces JM d’Oran sortent de l’ordinaire, car on est tout simplement dans l’extraordinaire. Sans fanfaronnade aucune, on côtoie un peu, et dans plusieurs aspects les jeux olympiques, grâce aux colossaux moyens mis en place par l’État algérien qui n’a lésiné sur aucun moyen pour permettre la réussite totale de ces jeux. A mi-parcours de la fin de cette 19éme édition, et même si on est encore loin du bilan final, on peut avancer qu’à ce stade ces jeux ne sont pas qu’une réussite mais bien plus que cela. L’édition d’Oran a redonné vie à des jeux méditerranéens qui, à travers le temps, ont perdu de leur superbe et sont devenus, et n’ayons pas peur des mots, moribonds. Oran leur a donné un nouveau souffle. Plus encore, une seconde vie. Cet état de fait s’est ainsi répercuté sur le niveau de la compétition sportive, où les athlètes se donnent à fond et s’investissent totalement dans chacune des compétitions pour arracher les meilleures places. L’engouement populaire n’est pas étranger à cette qualité sportive. La présence du public, sur tous les terrains de compétitions, a battu tous les records et l’enthousiasme des spectateurs a donné un tout autre essor à ces jeux. A Oran, comme partout dans toute l’Algérie, ces jeux sont devenus l’événement majeur qui alimentent les discussions dans les chaumières, les lieux de travail et les cafés de tout le pays. Une réussite organisationnelle, sportive et populaire sans aucune autre pareille, qui inscriront les jeux d’Oran dans le livre d’or de toute l’histoire des jeux méditerranéens. Oran n’a pas fait que réussir ses jeux, mais elle a surtout replacé les jeux méditerranéens comme un événement majeur au même titre que les grands rendez-vous sportifs au monde.

Par Abdelmadjid Blidi