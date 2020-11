<span style='text-decoration: underline;'>Alors que le nombre de lits de réanimation du Covid-19 a atteint 48</span>:<br><span style='color:red;'>Oran se dote de nouveaux appareils PCR</span>

La prise en charge du Covid-19 à Oran sera renforcée avec l’acquisition de nouveaux appareils PCR pour effectuer les tests. En effet, le nombre de ces appareils va passer à 10.

Il s’agit de 7 appareils qui sont déjà opérationnels dans des établissements hospitaliers comme le CHUO et l’EHU, ainsi que d’autres PCR qui attendent l’homologation prochaine par l’institut Pasteur pour que le nombre des PCR augmente à 10 à Oran dans les jours à venir. Notons que le nombre des tests qui peuvent être réalisés quotidiennement à Oran est de 300 tests par jour. Le test RT-PCR est une technique non invasive qui permet de réaliser une PCR (réaction en chaîne par polymérase) à partir d’un échantillon d’ARN. Il nécessite un prélèvement naso-pharyngé par écouvillonage, des cellules nasales profondes sont prélevées à l’aide d’un écouvillon (une sorte de long coton-tige) que l’on insère dans les narines, jusqu’à 15 cm environ. L’opération ne prend que quelques secondes et peut être plus ou moins douloureuse. Il s’agit ensuite d’extraire l’ARN (acide rubonucléique) appartenant au coronavirus SARS-CoV-2 contenu dans le prélèvement, puis de le transformer en ADN. Ce fragment d’ADN sera dupliqué jusqu’à en obtenir une quantité suffisante pour que le coronavirus soit détecté de façon certaine. Si à la fin de ce processus, aucun ADN de SARS-CoV-2 n’est détecté, le résultat du test est négatif. Un test peut être positif s’il est réalisé 2 à 3 jours avant le début des symptômes, ou jusqu’à 7 ou 10 jours après leur apparition. Pour rappel, L’hôpital de haï Nedjma à Oran, d’une capacité de 245 lits, dédié à la prise en charge des cas Covid-19, s’est doté récemment de 14 lits de réanimation.

Le nombre de lits de réanimation dédiés au Covid-19 dans la wilaya d’Oran, a ainsi atteint les 48, soit 14 à l’hôpital Nedjma, 10 lits au CHU d’Oran, 12 lits à l’EHU, et 12 autres répartis entre les hôpitaux d’Ain Turck, El Mohgoun et Canastel.

Fethi Mohamed