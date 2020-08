<span style='text-decoration: underline;'>Pour la prochaine rentrée</span>:<br><span style='color:red;'>Oran se dotera de 5 nouveaux CFPA et 24 établissements scolaires</span>

Fethi Mohamed Même si la rentrée professionnelle qui était prévue le 30 août prochain a été reportée récemment par le Ministère de la formation professionnelle puisque le pays continue à enregistrer des cas du Covid-19, à Oran, de nouveaux centres de formation professionnelle et d’apprentissage viendront s’ajouter à la carte de formation.

Ces centres au nombre de 5 sont situés dans des régions écartés à l’instar de Sidi El Bachir et Hai Nedjma (ex-Chteibo) et seront une opportunité pour les jeunes de ces régions pour se lancer dans la formation en différents métiers et spécialités. Notons que le secteur de la formation professionnelle à Oran dispose actuellement de 4 instituts nationaux spécialisés en formation professionnelle et près de 24 CFPA pour une capacité de 12.200 places pédagogiques. Le secteur dans la capitale de l’Ouest offre une grande importance aux formations en BTPH, agriculture, ressources en eau, électricité, télécommunications et l’agroalimentaire. Par ailleurs, lors d’une réunion sur la rentrée sociale organisée mercredi dernier et présidée par le wali au siège de la wilaya, il a été annoncé l’ouverture de 24 nouveaux établissements scolaires lors de la rentrée scolaire, ils seront 35 avec l’ouverture de 11 autres établissements avant la fin de l’année en cours. A propos des examens de fin d’année, 92 centre d’examen seront mobilisés pour le Bem et 68 pour le bac. Le wali a exhorté les chefs de daïras et les maires ainsi que le directeur de l’Education pour prendre toutes les procédures nécessaires afin de parer à toute insuffisance, avec la fourniture des différents moyens de protection comme les bavettes et le gel hydroalcoolique, selon le dispositif sanitaire qui sera appliqué. Concernant la rentrée universitaire, il est prévu un retour graduel des étudiants, avec un protocole sanitaire propre à chaque université comme a été le cas récemment à l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf USTO.