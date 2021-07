<span style='text-decoration: underline;'>Oxygène médical</span>:<br><span style='color:red;'>Oran: Une nouvelle unité de production opérationnelle dans une dizaine de jours</span>

Une nouvelle unité de production d’oxygène médical capacité 100.000L quotidiennement sera mise en service dans une dizaine de jours. Cette annonce a été faite par Tazi Mohamed El Amine, gérant de la société «Rayan Ox», qui a réalisé une unité de production de gaz médicaux à Betouhia.

Sur place, les équipements sont prêts. Il reste juste les derniers réglages avant la mise en marche «On est en train d’attendre la venue d’ingénieurs chinois pour la vérification et la mise en service de l’usine. D’ici 10 jours elle sera opérationnelle. Ce qui permettra de répondre à la demande dans l’ouest du pays» dira-t-il en marge d’une visite du wali d’Oran à quelques unités de production d’oxygène médical à Oran comme Tosyali d’une capacité de 45.000L/jour et Lindgaz 25000L/jour.

Cette visite est venue 24h après l’installation d’une commission de wilaya chargée du suivi de la production et la distribution de l’oxygène médical dans 17 wilayas de l’ouest du pays. Il s’agit des wilayas d’Oran, Mostaganem, Chlef, Mascara, Relizane, Sidi Bel Abbes, Ain Temouchent, Tlemcen, Béchar, Tindouf, Adrar, Naama, El Bayadh, Saïda, Tiaret et Tissemsilt. Cette commission assurera l’approvisionnement régulier de l’oxygène médical dans les hôpitaux, selon la quantité produite disponible au niveau des unités de production.

Il est à noter que le wali d’Oran Messaoud Djari a affirmé que 700 lits sont mobilisés actuellement pour les patients covid-19 à travers les hôpitaux d’Oran. Ce quota pourra être augmenté à 2000 en cas de nécessité. La distribution de l’oxygène médical à Oran n’est pas une tâche facile à cause du nombre important de malades nécessitant ce produit vital. Ces malades sont pris en charge dans plusieurs hôpitaux. Il s’agit d’El Kerma, Chteibo, CHUO, El Mohgoun (Arzew) et Medjbar Tami à Ain El Turck.

Fethi Mohamed