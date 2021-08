<span style='text-decoration: underline;'>D’ici la fin d’août</span>:<br><span style='color:red;'>Oran vise la vaccination d’un million de personnes</span>

Plus de 215. 000 personnes ont été vaccinées à Oran depuis le début de la campagne de vaccination le 2 février dernier, a annoncé dimanche le docteur Youcef Boukhari, Chef de service de la prévention de la direction de la santé et de la population.

Nous avons vacciné à ce jour plus de 215.000 personnes, et on vise d’ici la fin du mois en cours à vacciner 1 million de citoyens. En moyenne jusqu’à 30.000 citoyens sont vaccinés quotidiennement à Oran » dira-t-il. Par ailleurs, la vaccination a été élargie, également, à 4 cliniques privées dans la 2ème ville du pays. Les intéressés doivent maîtriser l’acte de vaccination et disposer de moyens de stockage adéquats, du matériel de refroidissement avec groupe électrogène. Il s’agit de deux critères indispensables pour les structures de vaccination. Il est à noter que la vaccination a été entamée avant- hier au Palais des Sports Hammou Boutlelis. Le wali d’Oran a appelé récemment les citoyens à une forte implication dans la vaccination, qui reste le seul moyen pour endiguer la pandémie à Oran. « La vaccination est dans l’intérêt du citoyen et de ses proches ainsi que de toute la société. Le vaccin est disponible, on espère une grande affluence de la part de la population » avait-il déclaré.

