<span style='text-decoration: underline;'>NOUVEAUX POLES D’HABITATION</span>:<br><span style='color:red;'>Organisation des activités commerciales</span>

Dans le cadre du programme pour l’organisation des activités commerciales au niveau des diverses communes qui relèvent de la wilaya d’Oran, les services concernés s’impliquent sur le terrain pour notamment atteindre les objectifs visés au niveau des nouveaux pôles d’habitation entre autres ceux de Misserghine et de Oued Tlelat.

Les services concernés visent à ce que les commerçants informels qui exercent anarchiquement en squattent les ruelles et les différents trottoirs des lieux bénéficient d’un box dans les marchés de proximité dont un grand nombre sont délaissés et désertés par les commerçants ,certains préfèrent notamment vendre leurs marchandises dans la rue ou sur une table approvisionnée pour éviter les charges en rejoignant les locaux dans les marchés de proximité.

Les services concernés veulent surtout offrir les meilleures prestations aux consommateurs pour leur permettre d’acheter dans un lieu adéquat les produits dont ils ont besoin et qui soient conservés dans les normes réglementaires exigées dans des étalages réfrigérés et selon les conditions d’hygiène évidentes pour éviter que les intoxications alimentaires se produisent lorsque les aliments pourrissent suite à une exposition au soleil. Le but est surtout de combattre le commerce informel et de permettre aux commerçants ambulants illicites qui exerçaient dans la rue et d’une manière anarchique d’être dans un espace commercial adéquat aménagé avec toutes les commodités et avec plus de confort et surtout de travailler d’une manière réglementaire .Cette action va permettre également de libérer les rues et les trottoirs et notamment d’améliorer l’environnement et la vie au niveau des dits nouveaux pôles.

Bekhaouda Samira