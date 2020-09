<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Organisation des AG ordinaires des clubs et des ligues de wilaya à partir de mardi</span>

Les assemblées générales ordi naires (AGO) des clubs et de ligues de wilaya sont prévues, à compter de mardi prochain à Oran, selon un protocole sanitaire, a-t-on appris, samedi, de la Direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

La DJS a pris toutes les dispositions relatives à la réouverture de ses structures aux clubs et ligues des wilayas pour la tenue leurs assemblées générales ordinaires de l’année 2019, avec l’application d’un protocole sanitaire, selon la même source, précisant que 30 salles, dont 5 structures sportives et 25 structures de jeunes, ont été retenues à cet effet. Il est à noter que la tenue des assemblées générales ordinaires des différents clubs et ligues de wilaya de l’année 2019, ont commencé au début de l’année en cours, mais elles ont été arrêtées, fin mars, en raison de la pandémie du virus corona (covid- 19), a-t-on précisé. Une rencontre a eu lieu, la semaine passée, entre la DJS d’Oran et les directeurs des établissements des jeunes et des établissements sportifs dans la perspective de ces assemblées générales et pour mettre au point les mesures à prendre pour l’application du protocole sanitaire. Jusqu’à présent, 21 clubs ont déposé, auprès de la DJS, leurs demandes de tenir leurs assemblées générales, ajoute la même source. La DJS d’Oran compte quelque 440 clubs et ligues dont 38 ligues de wilaya.