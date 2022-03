<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 algérienne - USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Othmani et Aït El Hadj prolongent jusqu’en 2024</span>

Othmani et Aït El Hadj prolongent jusqu’en 2024

Ligue 1 algérienne - USM Alger : Othmani et Aït El Hadj prolongent jusqu’en 2024

Les étoiles montantes de l’USM Alger, Abderraouf Othmani et Mohamed Aït El Hadj ont signé de nouveaux bails dans la soirée de jeudi, et en vertu desquels ils seront liés aux Rouge et Noir jusqu’en 2024, a indiqué la direction du club de Ligue 1, dans un communiqué, diffusé sur le site officiel juste après la signature des nouveaux bails.

Né en juin 2001 à Alger, Othmani était sous contrat avec l’USMA jusqu’au mois de septembre 2023. Mais entièrement satisfaite de son rendement, la direction du club a décidé de prolonger au joueur dès maintenant, sans attendre que l’ancien contrat soit arrivé à terme. De son côté, Aït El Hadj (20 ans) allait être libre dès cet été, car son ancien contrat devait expirer le 7 juillet 2022, faisant que le concernant, il était nécessaire de le faire prolonger dans les plus brefs délais, au risque de le voir rejoindre un autre club. « Othmani et Aït El Hadj représentent l’avenir du club, et c’est donc en toute logique qu’ils ont été prolongés» a souligné la Direction usmiste.