On constate actuellement à Oran des tas de cartons jeté dans les rues, mais malheureusement aucun ramassage en vu.

Alors que devient la campagne de récupération de cette matière très sollicitée. Les usines de récupération et de fabrication de papier de même que plusieurs APC se sont équipées pour récupérer les cartons et les revendre, ce qui est un plus pour la commune.

Adda.B