<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire</span>:<br><span style='color:red;'>Ouadjaout poursuit les rencontres de concertation</span>

En prévision de la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale poursuit les rencontres de consultation avec les représentants des syndicats et les partenaires sociaux pour mettre en place les dernières retouches avant le jour J.

Le premier responsable du secteur, Mohamed Ouadjaout, a reçu, hier, au siège ministériel, à Alger, le président de l’Union nationale des parents d’élèves, accompagné par les membres du Conseil national de l’association. Selon un communiqué publié par le ministère de l’Éducation nationale sur son compte Facebook, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts visant à établir la confiance entre la tutelle et les partenaires sociaux et d’aller vers la «rupture».

M. Ouadjaout a mis en avant le rôle des associations des parents d’élèves pour atteindre cet objectif. Lors de la même rencontre, le ministre et les représentants de l’Union nationale des parents d’élèves ont évoqué les préoccupations éducatives et sociales de l’association. Le ministre a réaffirmé la nécessité de travailler avec tous les partenaires sociaux pour améliorer la mission du système éducatif et de prendre en charge le maximum des préoccupations soulevées afin d’asseoir un meilleur climat de travail pour les élèves et pour l’ensemble des représentants de la famille éducative. M.Ouadjaout a indiqué que cette mission sera menée par son département ministériel en prenant compte de ses prérogatives et des textes de loi en vigueur.

En plus des représentants de l’Union nationale des parents d’élèves, le ministre a également rencontré le Syndicat des inspecteurs de l’Education et le Syndicat des personnels économiques.

Les préparatifs de la rentrée scolaire qui aura lieu cette année dans des conditions particulières à cause de la conjecture sanitaire liée à la pandémie du coronavirus étaient au menu des discussions.

Lors de la même rencontre, les dispositions du protocole sanitaire, la gestion du temps, la répartition des groupes, entre autres, ont été étudiées par le ministre et les partenaires sociaux.

Il est à rappeler que la date de la rentrée scolaire pour le cycle primaire a été fixée au 21 octobre à travers l’ensemble du territoire national, et au 4 novembre pour les cycles moyen et secondaire. Cette décision a été prise le 4 octobre dernier lors de la réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Un communiqué de la présidence de la République a indiqué, s’agissant du secteur de l’Éducation nationale, que la date du 21 octobre 2020 a été arrêtée pour la rentrée scolaire pour le cycle primaire dans toutes les wilayas du pays, le 04 novembre 2020 pour les cycles moyen et secondaire, en prenant en ligne de compte la garantie du transport scolaire pour les élèves et l’ouverture des cantines scolaires, et ce après consultation des partenaires sociaux et des associations de parentes d’élèves.

Le comité scientifique ayant, dans ce cadre, toutes les prérogatives pour examiner et revoir la situation concernant la rentrée scolaire.

Par ailleurs, la date du 15 novembre a été retenue pour la rentrée dans le secteur de la formation professionnelle, et la date du 22 novembre 2020 pour la rentrée universitaire en prenant en considération les impératifs liés à la réorganisation des cités universitaires et éviter la surcharge notamment au niveau des amphithéâtres, et ce au vu de la situation sanitaire due à la propagation de la Covid-19.

Pour ce qui est du protocole sanitaire, le «strict respect des conditions d’hygiène conformément au protocole sanitaire, en prenant en compte la santé de l’élève, étant au centre de tout intérêt et de toutes les priorités» a été souligné.

Il est prévu aussi des opérations de «désinfection des établissements scolaires 72 heures avant la rentrée avec impératif port du masque pour le cycle secondaire».

Samir Hamiche