<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Oublier le revers du NCM et miser sur les trois points de l’USB</span>

Le but de la défaite face au NC Magra a été réalisé à trois minutes de la fin de la rencontre alors que les poulains de Slimani tenaient fort au point du nul.

Certaines voix ont soulevé la tactique purement défensive adoptée par le coach belabbésien qui a mené vers un échec. Slimani se défend en déclarant que ses joueurs n’ont pas su gérer les dernières minutes de la rencontre et ils l’ont payé cash. Pendant cette semaine, les gars de la Mekerra se sont entraînés dans de bonnes conditions malgré que la prime de la victoire de l’ASO a été revue à la baisse. Une situation qui poussa le PCA Hennani à réagir pour demander des comptes à l’ex dg Morsli sur la subvention de la mairie de Bel Abbés. Ce nouveau bras de fer s’ajoute aux multiples problèmes d’ordre technique et administratif. D’abord, à soulever les résultats catastrophiques des réservistes depuis le départ de l’entraîneur Tayeb Belghoul. On annonce que c’est l’ex joueur Samir Brahmi qui s’occupe des U21 mais le récent revers sur score lourd à Magra suscite beaucoup d’interrogations. A noter que la prochaine joute de l’USMBA est programmée pour samedi prochain contre l’US Biskra, un club qui occupe une confortable 12ème place et qui a dix points d’avance sur la Mekerra.

B.Didéne