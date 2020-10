<span style='text-decoration: underline;'>Il est l’un des pionniers de la presse indépendante en Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Ouest Tribune souffle sa 29ème bougie</span>

29 ans déjà ! 29 ans, c’est un peu l’âge de la raison, mais il fallait tenir et les faire ces longues années, car rien n’a été facile pour notre journal Ouest Tribune qui a dû faire face à toutes sortes d’obstacles depuis sa naissance. Mais la conviction et la ténacité de son Directeur Général et fondateur M. Abdelkader Bensahnoun a permis à ce titre de tenir bon, y compris quand la tempête se déchaînait et que le doute traversait son équipe.

Ouest Tribune a fait le choix dès sa création de s’inscrire dans un sillage nationaliste totalement dévoué au seul service de l’Algérie. D’ailleurs, la date de son lancement et le choix du 17 octobre n’avait rien de fortuit. Puisque cette date coïncidait avec la journée nationale de l’émigration et le sacrifice des Algériens pour le recouvrement de leur indépendance. En effet, ce 17 octobre 1961 a vu des milliers d’Algériens investir pacifiquement les rues de Paris pour se soulever contre les atrocités de la France coloniale, avant qu’ils ne soient durement réprimés par la police, à travers les rues parisiennes jonchées de corps d’innocents Algériens sortis clamer leur ardent désir de liberté.

Ouest Tribune était aussi avec une petite poignée de journaux un pionnier de la presse indépendante algérienne. Il avait aussi cette particularité d’être édité à Oran, ce qui compliquait un peu plus les choses, car il fallait tout commencer de presque rien et innover en tout. Ouest Tribune s’est retrouvé ainsi une vraie école qui devait former les journalistes comme les techniciens. Il fallait avoir cette patience des bâtisseurs. Une patience qui a payé. Notre journal a permis l’émergence d’autres titres encore en Oranie, qui ont pu bénéficier de la formation de rédacteurs et techniciens qui ont fait leurs premières armes dans les locaux de Ouest Tribune.

Rien n’était facile aussi, car Ouest Tribune a dû aussi traverser, dans la douleur, les années de sang et de larmes en ces années quatre vingt dix, où le terrorisme aveugle frappait sans distinction, avant de s’attaquer aux intellectuels et aux hommes et femmes de la profession journalistique. Mais ceci n’a en rien fait reculer l’équipe de notre journal qui avait fait de la défense de la République le premier de ses engagements malgré les menaces et la barbarie de ces difficiles années.

Défendre la République et l’Algérie, quelles que soient les dangers et les difficultés, a toujours été le premier credo de la ligne éditoriale de notre journal. Un choix et une voie desquels Ouest Tribune n’a jamais dévié, et qui constitue à ce jour une conviction inébranlable et non négociable.

Ouest Tribune a aussi cette fierté d’avoir initié son «Forum des Citoyens» qui a permis de faire de la capitale de l’Ouest une place forte du journalisme algérien, et donner la parole aux habitants de l’Oranie pour exposer directement leurs préoccupations aux responsables, mais aussi aux diplomates accrédités en Algérie. La société civile, dans toutes ses composantes, trouvait dans cet espace que constituait «Le Forum des Citoyens» le meilleur moyen de s’exprimer et d’exposer ses doléances et ses visions pour le changement.

Ouest Tribune aura été cette grande école qui a vu des dizaines de journalistes faire leur premier apprentissage de ce dur métier et dont plusieurs d’entre eux ont continué leur carrière en Algérie comme à l’étranger, et réussi à briguer des postes de responsabilité dans bien d’autres journaux.

29 ans après, et malgré toutes les difficultés auxquelles il fait face, Ouest Tribune continue sa mission d’information avec le même souci d’objectivité et de défense de la démocratie et des intérêts suprêmes de notre pays. Il continue aussi sa mission de formation pour les jeunes journalistes qui découvrent ce métier aussi passionnant qu’éreintant.

Ouest Tribune