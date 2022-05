<span style='text-decoration: underline;'>Sélection nationale (U23) Tournoi de Toulon</span>:<br><span style='color:red;'>Ould Ali dévoile une liste de 22 joueurs</span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), Noureddine Ould Ali, a dévoilé vendredi une liste de 22 joueurs, dont dix évoluant à l’étranger, en vue du tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France), prévu du 29 mai au 12 juin, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) vendredi sur sa page officielle Facebook.

Le coach national a arrêté cette liste au terme des deux matchs amicaux disputés cette semaine face à la Palestine au stade du 5-juillet d’Alger, soldés par deux victoires : 3-1 et 2-0. Au tournoi de Toulon, les Algériens évolueront dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon, et des Comores. Les «Verts» entameront la compétition mardi face au Japon (13h00), avant de défier la Colombie vendredi le 3 juin (16h30), puis les Comores le lundi 6 juin (16h30). Outre le rendez-vous de Toulon, les U23 préparent les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.

Voici par ailleurs la liste des 22 joueurs :

Gardiens de but : Redouane Maâchaou (USM Bel Abbes), Teddy Boulhendi (OGC Nice/ France)

Défenseurs : Mohamed Azzi (CR Belouizdad), Fares Nechat Djabri (JS Kabylie), Abdallah Bendouma (USM Bel Abbes), Chems-Eddine Bekkouche (CR Belouizdad) Reda Med Amine Benchaâ (Dijon FCO/ France), Naïm Laïdouni (Clermont Foot 63/ France), Joakim Kada (Olympique de Marseille/ France), Abdelhamid Dris (NC Magra)

Milieux : Akram Bouras (CR Belouizdad), Yassine Titraoui (Paradou AC), Cyril Khetir (Lyon-la-Duchère/ France), Nassim Benaïssa (OGC Nice/ France), Yuliwes Bellache (Clermont Foot 63/ France), Mohamed Islam Belkheir (CR Belouizdad)

Attaquants : Anis Hadji Moussa (RC Lens/ France), Camiel Neghli (De Graafschap/ Pays-Bas), Massinissa Nait Salem (JS Kabylie) Adil Boulbina (Paradou AC) Yanis Guermouche (Montpellier HSC/ France), Moncef Bekrar (ES Setif).