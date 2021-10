<span style='text-decoration: underline;'>Algérie / Turquie</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture «bientôt» d’un consulat de Turquie à Oran</span>

L’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, a fait état dimanche à Constantine, de l’ouverture «bientôt» d’un consulat de Turquie à Oran.

«Le futur consulat viendra s’ajouter aux centres de visas déjà existants en Algérie et permettra l’accélération du processus de délivrance des visas», a indiqué la diplomate turque au cours d’une séance de travail et d’échange avec des opérateurs économiques de Constantine, tenue à la Chambre de commerce et d’industrie Rhumel (CCIR).

La Turquie est un pays fort en tourisme médical, a souligné l’ambassadrice qui a fait part de la création de procédés pour accélérer la délivrance des visas médicaux dans un délai de 48 heures. «Nous souhaitons créer une école turque en Algérie», a encore fait savoir la diplomate, indiquant que ce projet est «en phase de discussions» et que «des efforts sont en cours pour rentabiliser davantage les accords conclus entre universités turques et algériennes». Evoquant la coopération économique avec l’Algérie, la diplomate a indiqué que «la Turquie a bien saisi le message du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’agissant de la nouvelle Algérie avec un nouvel axe d’investissement basé sur la diversification de l’économie». Soulignant que son pays, via son ambassade en Algérie, «encourage l’investissement diversifié en Algérie», considérée, comme un «marché fiable avec beaucoup de potentialités», l’ambassadrice a souhaité la réussite et la pérennité de la coopération bilatérale entre les deux pays.

L’Algérie et la Turquie entretiennent une «histoire commune et nous souhaitons collaborer davantage pour renforcer la coopération dans les différents domaines tout en mettant en avant les modèles de réussite», a ajouté la diplomate.