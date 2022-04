<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 14 restaurants pour l’Iftar durant le mois de Ramadhan</span>

Quatorze (14) restaurants dédiés à l’Iftar (rupture de jeûne) au profit des passants, des nécessiteux et les sans domicile fixe (SDF) sont ouverts durant le mois de Ramadhan dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la direction locale de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS).

Des autorisations ont été accordées pour l’ouverture de ces espaces de restauration à travers la wilaya, gérés par des bienfaiteurs, donateurs et bénévoles, a indiqué le directeur local de l’Action sociale et de la Solidarité Mohamed Lakhdar Youneci. Soumis quotidiennement à des contrôles d’hygiène et de l’engagement au respect du protocole sanitaire, ces restaurants offrent plus de 2.400 repas chauds/jour et près de 300 repas froids distribués quotidiennement sur l’axe de la route nationale (RN-1) au profit des utilisateurs de cette route reliant le Nord à l’extrême Sud du pays, a précisé M.Youneci.

En outre, des citoyens distribuent chaque jour à l’heure de la rupture de jeûne des repas aux voyageurs au niveau de la gare routière de Ghardaïa.

Dans le même sillage, un montant de plus de 90 millions dinars a été débloqué au titre de la solidarité au profit des familles nécessiteuses pour ce mois sacré de Ramadhan, une opération à laquelle ont participé les services de la wilaya, des communes et le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, ayant permis à 30.671 familles de bénéficier de l’allocation de solidarité, a fait savoir le DASS de Ghardaïa. De son côté le secteur des Affaires religieuses et des wakfs a consacré 12 millions dinars au titre du Fond de la Zakat pour venir en aide aux 1.199 familles nécessiteuses recensées par les comités des mosquées à travers les différents localités de la wilaya, a indiqué le directeur des Affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Ghardaïa, Youcef Baroud.