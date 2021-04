<span style='text-decoration: underline;'>RAMADHAN 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 26 nouveaux points de vente des fruits et légumes</span>

Dans le cadre du vaste programme des préparatifs du mois de ramadhan et pour son bon déroulement ,les services concernés vont procéder à l’ouverture de quelque 26 nouveaux points de vente des fruits et légumes qui seront répartis à travers les diverses communes de la wilaya d’Oran .

Cette initiative à pour but de proposer des produits à des prix accessibles et à la portée des petites bourses surtout durant ce mois et cette période de crise sanitaire qui sévit suite à la propagation de l’épidémie du covid19 .

Ainsi pour essayer de stabiliser les prix des fruits et légumes qui sont gonflés à chaque mois sacré ,les services concernés vont déployer tous les efforts pour permettre aux consommateurs d’acheter des fruits et légumes frais à des prix intéressants et abordables .

Ces points de vente sont destinés notamment aux agriculteurs et aux revendeurs des fruits et légumes .Au niveau de la commune d’Oran ,il y’aura deux points de vente le premier sera installé au niveau de l’EMEC de M’dina J’dida et le second au niveau de haï Es Sedikia. Dans le même cadre, il a été signalé que des facilités seront octroyées aux agriculteurs et aux revendeurs pour leur permettre d’exposer et de vendre leurs produits au niveau des dits points de vente afin de satisfaire les besoins en fruits et légumes des consommateurs dont les revenus sont modestes surtout durant le mois de ramadhan où les citoyens déboursent énormément pour garnir leur table avec plusieurs mets et différents fruits pour le f’tour.

Bekhaouda Samira