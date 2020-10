<span style='text-decoration: underline;'>Inscriptions universitaires à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 6.300 places pédagogiques</span>

L’université «Abdelhamid Benbadis» de Mostaganem a ouvert 6.300 places pédagogiques dans différentes spécialités au titre de la nouvelle année universitaire 2020-2021, a-t-on appris dimanche du rectorat de cet établissement d’enseignement supérieur.

Les places ouvertes dans différentes branches de formation pour les étudiants titulaires du baccalauréat 2020 s’ajoutent à plus de 5.000 autres places pédagogiques pour l’inscription à la deuxième phase de l’enseignement supérieur (1ere année Master).

Les pré-inscriptions universitaires pour cette saison se font sur la plate-forme numérique du ministère des tutelle et cela coïncide avec la sortie de plus de 8.700 étudiants universitaires dans diverses disciplines pour l’année universitaire 2019-2020, a-t-on indiqué. La carte de formation de l’Université de Mostaganem comprend 12 domaines d’enseignement avec 74 filières dans la première phase (licence) et 108 parcours dans la deuxième phase (Master) et 90 formations dans la troisième phase (doctorat nouveau système) et une formation en sciences médicales.

L’université prévoit également une spécialité avec une inscription nationale à la filière des sciences d’agronomie, deux autres en partenariat avec des universités européennes que sont: la licence professionnelle électromécanique, maintenance Industrielle et techniques de transfert de céréales. L’université, qui dispose d’une capacité de plus de 26.900 places pédagogiques, regroupe neuf facultés, un institut d’éducation physique et sportive, plusieurs centres d’enseignement continu, d’enseignement à distance, d’enseignement linguistique intensif, de recherche d’emploi (en coopération avec le Royaume-Uni), de simulation médicale (quatrième au niveau national), une maison d’entreprenariat et trois pépinières agricoles.

Le même établissement d’enseignement a mobilisé 4 laboratoires audiovisuels et ouvert une chaîne virtuelle à ajouter à la plateforme numérique «Moodle», ainsi que la plateforme d’enseignement de la télévision pour vulgariser l’enseignement à distance durant la période de confinement de prévention contre la pandémie de coronavirus qui sera utilisée pour dispenser des cours de première année licence au titre de la nouvelle année universitaire, a-t-on fait savoir.