<span style='text-decoration: underline;'>Formation professionnelle</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 7 nouvelles spécialités</span>

Sept nouvelles spécialités de formation seront ouvertes au titre de la session de septembre prochain à Oran, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

Il s’agit de cinq spécialités dans la formation diplômante, dont la conception de cartes, la production d’aliments pour animaux, les industries pétrolières/option : mécanismes de contrôle, l’exploitation de stations d’épuration et les assurances, a indiqué, à l’APS, le directeur de wilaya chargé du secteur, Noureddine Aïmar.

Deux spécialités dans la formation qualifiante seront également ouvertes, à savoir la création de pépinières d’arbres et la récolte de plantes médicinales et aromatiques, et d’épices, a-t-il ajouté.

L’introduction de ces nouvelles filières s’inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur de la formation visant à adapter les spécialités de formation professionnelle aux besoins du marché du travail en main d’£uvre qualifiée, a souligné le responsable. Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya d’Oran a ouvert 14.200 nouveaux postes pour la prochaine rentrée, dont 8.551 postes de formation diplômante, 5.430 autres de formation qualifiante et 219 postes pour l’enseignement professionnel.

Il assure, pour la session de septembre prochain, 135 spécialités dans 17 filières professionnelles, selon le même responsable. La wilaya d’Oran compte 32 établissements de formation d’une capacité d’accueil globale de 9.250 places pédagogiques et 100 établissements privés, forts de 7.689 places.

Les inscriptions pour la session de septembre ont débuté le 3 juillet et seront clôturées le 15 septembre prochain, rappelle-t-on.