<span style='text-decoration: underline;'>Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 86 points de vente des moutons en prévision de l’Aid El Adha</span>

Quelque 86 points de vente de moutons ont été ouverts à travers une vingtaine de communes de la wilaya de Boumerdes, en prévision de l’Aid El Adha (fête du sacrifice), a-t-on appris, lundi, auprès de la directrice locale des services agricoles.

Cette mesure, qui organise la vente de bétail, a été décidée, par un arrêté de la wilaya, au titre des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué Laàkbi Ouerdia, à l’issue d’une rencontre élargie, l’ayant regroupé avec les représentants du mouvement associatif et de la société civile, et les cadres de la santé de la wilaya, pour coordonner les efforts de lutte contre la Covid-19 . Selon le même arrêté de la wilaya, qui prévoit des sanctions contre tout les contrevenants, «les gérants de ces points de vente, fixés au niveau de fermes agricoles de la wilaya, sont tenus de «veiller au respect strict des mesures préventives», représentées notamment par l’organisation des sorties et entrées des clients, le respect de la distanciation physique, le port des masques de protection par ceux qui fréquenteront ces espaces, et des gants par les vendeurs, tout en mettant les masques de protection à la disposition des clients». A cela s’ajoute, selon la même responsable, l’obligation faite aux gérants de ces points, de procéder quotidiennement au nettoyage des lieux à la fin de la journée, tout en désinfectant le site et ses environs avec de la chaux, et en veillant à l’application des mesures des prévention. Les points de vente qui seront ouverts de 6H00 à 17H00 doivent, également, être entourés de barrières, et dotés de points d’eau et de nourriture pour les bêtes, a ajouté Mme Laàkbi, qui a rappelé, l’interdiction de transport du bétail de et vers la wilaya.