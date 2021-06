<span style='text-decoration: underline;'>En présence d’artisans venus de 14 wilayas</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de la première édition du salon des métiers de l’Artisanat dans l’hôtellerie</span>

L’Artisanat a un lien direct avec l’hôtellerie notamment dans l’équipement des hôtels et la promotion du tourisme. Et suite à la crise sanitaire du Covid-19 qui a impacté largement l’activité des artisans en Algérie, cette activité reprend progressivement ces derniers mois, ce qui a permis aux artisans de participer à nouveau aux différents événements.

Dans ce cadre, l’hôtel «Le Méridien» abrite jusqu’à 30 du mois en cours la première édition du salon des métiers de l’Artisanat de l’hôtellerie, en présence de plus de 55 artisans venus de 14 wilayas et spécialisés dans 23 activités artisanales liées directement à l’hôtellerie, comme la tapisserie, la calligraphie, la peinture, la porcelaine, les meubles rustiques ainsi que la fabrication des huiles essentielles et les bijoux traditionnels. Cet évènement organisé par la chambre de l’Artisanat et des métiers de la wilaya d’Oran vise deux objectifs: le premier tisser des liens entre les artisans et les propriétaires des établissements hôteliers et le 2ème promouvoir les jeux méditerranéen 2022. Un artisan spécialisé dans la calligraphie rencontré au salon a salué l’organisation de cet évènement. «La situation a été difficile pour nous durant la crise sanitaire, on espère à travers ce genre d’événement faire connaître nos produits» dira-t-il. Dans le même cadre, un autre spécialiste dans la céramique venu de la wilaya de Blida a affirmé que sa participation lui a permis d’exposer de nouvelles créations et des petits gadgets.

«Je lance un appel aux citoyens oranais pour venir visiter notre stand, pour découvrir nos produits» dira-t-il. Un autre artisan a exposé tout son savoir-faire dans l’art du cuivre. Il est en activité depuis des décennies dans la wilaya de Constantine. Il a rappelé que l’artisanat algérien est riche par son histoire et ses artisans.

C’est un secteur national qui regroupe 506 104 activités avec 960 000 emplois créés en 2018 et qui a contribué avec 33 milliards de DA au PIB algérien en 2017. L’artisanat algérien, est d’une incontestable richesse et d’une étonnante variété tant dans les formes, que dans les techniques et les décors.

Cette richesse est rehaussée par la modestie des matériaux dont sont constituées les œuvres artisanales. Nécessaires à la vie quotidienne, elles sont conçues dans un but utilitaire et souvent comportent des motifs dont la signification, suivant les croyances locales, leur confère des vertus protectrices. La diversité des conditions climatiques, des ressources naturelles et les différentes civilisations de l’Algérie expliquent la présence d’une vaste gamme de spécialités artisanales.

Fethi Mohamed