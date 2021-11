<span style='text-decoration: underline;'>EL BAYADH</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de la session de formation d’une première promotion d’infirmiers de santé publique</span>

Une session de formation de la première promotion d’infirmiers de santé publique comptant 100 étudiants a été lancée lundi à l’institut de formation paramédicale chahid Bourane Ahmed d’El Bayadh, a-t-on appris lors de l’ouverture de l’année pédagogique de formation paramédicale dans la wilaya.

Le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi, a donné, en présence des autorités locales et du corps de la santé, le coup d’envoi de cette année pédagogique qui permettra la formation de 100 étudiants, de nouveaux bacheliers, dans la spécialité infirmier de santé publique pour une durée de trois années. A cette occasion, le wali a souligné l’importance de cette formation qui permettra aux différents établissements de santé de se doter du personnel paramédical nécessaire et d’épargner aux étudiants locaux le déplacement dans d’autres wilayas pour se former. M. Mohammedi a également instruit les responsables du secteur de la santé à réunir toutes les conditions pédagogiques nécessaires afin d’assurer une meilleure formation aux étudiants, dont l’hébergement des étudiants venant de différentes communes de la wilaya, surtout celles des plus éloignées. Une autre promotion rejoindra prochainement l’institut de formation paramédicale composée de 130 étudiants en spécialité d’agents paramédicaux dont 85 aides soignants, 25 agents puériculteurs et 20 autres assistants de chirurgiens dentistes, a-t-on annoncé. L’encadrement des étudiants est assuré par une vingtaine d’enseignants dans cette structure qui dispose de 15 salles de cours et d’un amphithéâtre de 300 places pédagogiques, ainsi qu’un internat d’une capacité de 150 lits. Une communication sur la situation épidémiologique dans la wilaya a été animée par l’épidémiologiste Amel Belahouache qui a insisté sur la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives et de se faire vacciner contre la Covid- 19. Quelque 42.000 citoyens ont été vaccinés à ce jour dans la wilaya d’El Bayadh et le nombre de points de vaccination est estimé à 40 dont 34 fixes et de neuf (9à équipes mobiles.