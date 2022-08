<span style='text-decoration: underline;'>ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ANGLAISE AU PRIMAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de l’opération de dépôt des dossiers pour les postulants</span>

L’opération de recrutement des enseignants de la langue anglaise au cycle primaire a été lancée par la direction du secteur de l’éducation au niveau de la wilaya d’Oran.

A cet effet, un bureau a été ouvert au niveau de l’annexe administrative de ce secteur à Yaghmouracen (ex: institut des langues ILE). Cette étape porte sur la réception des dossiers des candidats pour postuler à enseigner la langue anglaise aux élèves du cycle primaire. .En effet, selon les instructions du président de la République, à partir de la prochaine rentrée scolaire la langue anglaise sera enseignée au niveau de ce cycle avec un certain volume horaire, elle sera enseignée comme troisième langue en plus de celle du français et de l’arabe. Elle concernera en premier lieu pour cette rentrée 2022-2023,les élèves de la troisième année primaire. Les licenciés en langue anglaise et en interprétariat sont les premiers concernés par cette opération de recrutement.

Bekhaouda Samira