<span style='text-decoration: underline;'>RAMADHAN 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de points de vente de produits alimentaires</span>

Les préparatifs du mois de ramadhan ont débuté. A cet effet, il est prévu l’ouverture de points de vente de produits alimentaires à des prix compétitifs .

Les produits proposés à la vente seront accessibles et à la portée des petites bourses surtout que durant ce mois , les dépenses sont excessives et certains n’arrivent pas à couvrir les frais et à répondre aux besoins de leurs familles particulièrement suite à la période de la crise sanitaire qui s’est installée durant ces deux dernières années et a engendré des effets négatifs sur la situation financière d’un grand nombre de citoyens . Ainsi pour essayer de stabiliser les prix de ces produits qui sont toujours inaccessibles à chaque mois sacré des efforts sont fournis et toutes les dispositions sont prises pour permettre aux citoyens de passer un ramadhan à l’abri du besoin .

Ces points de vente seront ouverts quinze jours avant le mois de ramadhan et seront clôturés une semaine après la fin de ce mois. Initiée par le ministère du commerce, cette opération verra la participation des offices qui vont livrer et vendre leurs produits à des prix réduits . A signaler que les services de la chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie ainsi que ceux des associations des commerçants prennent part à cette initiative.

Bekhaouda Samira