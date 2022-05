<span style='text-decoration: underline;'>Avec la participation de 20 pays</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture demain du Digital African Summit</span>

Plus 1 200 décideurs et 100 entreprises exposantes, issus de plus de 20 pays d’Afrique et du monde entier, se réuniront à Alger à l’occasion du Digital African Summit, qui se déroulera dès demain au Centre international des conférences (CIC).

En effet, le Digital African Summit s’appuie sur les 9 éditions consécutives de l’Algeria 2.0, un événement incontournable du secteur des TIC qui se réinvente avec de nouvelles ambitions continentales, pour faire d’Alger la capitale africaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Cet événement de grande envergure se déroulera dans un contexte marqué par un essor sans précédent de l’innovation digitale et l’entrepreneuriat en Afrique, a indiqué le GAAN dans un communiqué, précisant qu’en 2021, plus de 2 milliards de dollars ont été levés par 564 startups.

Le montant, explique le GAAN, a triplé tandis que le nombre de startups a augmenté de 42.1% par rapport à 2020. Le Nigeria, l’Egypte, l’Afrique du Sud et le Kenya se sont accaparés la part du lion, souligne-t-on. Quant à l’Algérie, qui a commencé à opérer sa mue numérique grâce à une panoplie de mesures (la création de fonds d’investissement, des exonérations fiscales, un allégement des procédures administratives et des incitations au développement numérique), souhaite marquer de son empreinte la transformation numérique de l’Afrique en apportant sa pierre à l’édifice.

Le GAAN espère qu’à travers cet événement de dimension continentale, le Digital African Summit ambitionne de renforcer les synergies, en réunissant à Alger, en l’espace de 3 jours, pas moins de 1 200 décideurs, 100 entreprises dont 22 startups, des petits comme des acteurs géants de la tech, des startups, des entreprises de capital risque, des délégations économiques et des personnalités politiques de plus de 20 pays d’Afrique et du monde entier.

Cette rencontre est organisée par le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique (GAAN) avec le soutien du Groupe Télécom Algérie (GTA) et parrainé par les ministères de la Poste et des télécommunications, de la numérisation et des Statistiques et le ministère délégué auprès du premier ministère chargé de l’économie de la connaissance et des Startups.

Au programme du Digital African Summit: 60 conférences, des workshops, une immersion intensive dans l’écosystème numérique africain, des rencontres B2B, des afterworks et des sessions de networking.

Noreddine Oumessaoud