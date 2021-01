<span style='text-decoration: underline;'>DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture des écoles coraniques et des zaouias</span>

Dans le cadre du programme des activités religieuses ,les écoles coraniques, les zaouias et les classes coraniques des associations religieuses qui relèvent du secteur ont ouvert leurs portes, après une longue période de fermeture de plusieurs mois suite à la propagation de l’épidémie du covid19.

Les services de la direction des Affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran ont signalé que pour le bon déroulement des activités en ces lieux ,le protocole de sécurité sanitaire doit être fermement respecté à savoir le maintient de la distanciation sociale ,l’usage du liquide de désinfection hydro-alcoolysé ainsi que le nettoyage des lieux fréquemment pour désinfecter les dites écoles et les maintenir dans les normes d’hygiène règlementaires exigées .Ainsi pour lutter contre le virus et éviter toute possibilité de contamination ces services mettent les bouchées double sur tous les plans pour notamment atteindre les objectifs visés et continuer les cours coraniques en ces endroits de culte en toute sécurité durant cette période critique de crise sanitaire qui perdure et plonge le pays dans des conditions difficiles sur tous les volets. Dans le même cadre, les services des affaires religieuses et des wakfs sensibilisent les imams qui chapotent les cours coraniques en ces lieux pour veiller au respect des consignes préventives sanitaires pour arriver à casser la chaîne de contamination et à arriver à atteindre le niveau zéro cas positif . L’opération d’ouverture se déroule progressivement et les apprenants sont répartis en petits groupes au niveau des classes qui relèvent de ces structures.

Bekhaouda Samira