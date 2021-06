<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’espaces publics de vaccination à El Bayadh et Mascara</span>

Les services de santé des wilayas de Mascara et El Bayadh ont ouvert lundi des espaces publics de vaccination contre la Covid-19.

Dans la wilaya d’El Bayadh, deux espaces publics dotés de tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été ouverts à la place du 1er novembre au centre-ville de Bougtob et à proximité de la salle de conférences de la commune de Labiodh Sidi Cheikh, ont indiqué les services de santé. Les deux espaces s’ajoutent à 15 centres de vaccination contre la Covid-19 implantés à travers la wilaya, ainsi que quatre équipes mobiles destinées aux zones reculées de la wilaya, a-t-on précisé de même source. Parallèlement à l’opération de vaccination, les équipes de santé £uvrent à sensibiliser les citoyens sur l’importance de la vaccination contre la Covid-19. Pour rappel, la wilaya d’El Bayadh a réceptionné plus de 11.000 doses de vaccin anti Covid-19 depuis le début de l’opération de vaccination en février dernier. A Mascara, un point de vaccination contre le Coronavirus a été ouvert dans la journée à la place «Emir Abdelkader» au centre-ville pour accueillir les citoyens désirant se faire vacciner et l’opération devra durer une semaine sous la supervision d’un staff médical et paramédical, a souligné la directrice de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Mascara, Tighrint Oum El Kheir. L’EPSP a fourni un nombre suffisant de doses de vaccin pour permettre l’accueil d’un grand nombre de citoyens dans ce point nouvellement créé, selon la même source. Depuis le lancement de l’opération de vaccination contre la Covid-19 en février dernier, 3000 citoyens ont été vaccinés dans dix cliniques affiliées à l’Etablissement public de santé de proximité de Mascara.