<span style='text-decoration: underline;'>AUTOMOBILE</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture du 15ème Salon Equip Auto Algeria à Alger</span>

La 15ème édition du Salon inter national de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité «Equip Auto Algeria» s’est ouvert samedi à Alger, avec la participation de près de 150 exposants algériens et étrangers.

Ce salon qui se tiendra jusqu’au 5 juillet au Centre international des conférences (CIC), regroupe les entreprises et marques représentées dans tous les secteurs du marché de la réparation- maintenance automobile, des services et des activités complémentaires. Près de 54% des exposants sont étrangers issus de 10 pays (Chine, Turquie, Italie, France, Inde, Tunisie, Taiwan, Corée du Sud, Pays-Bas, Pakistan), avec une forte participation d’entreprises turques. En plus des entreprises nationales telles que Naftal, des leaders dans le domaine de l’automobile prendront part à cet événement. Les principaux importateurs et fabricants algériens de pièces de rechange et de matériels de garage aux côtés des grands fournisseurs seront, également, présents à ce salon, ainsi que des startups qui exposent leurs solutions, notamment des applications dans la vente de pièces automobile neuves et d’origine. Un large choix de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules sera exposé lors de ce salon. Au programme de cette édition un débat sur les «Conséquences de la rupture d’approvisionnement de la pièce détachée sur le parc automobile algérien», qui sera animé par des experts. Lors de son allocution d’ouverture, le directeur du salon, Nabil Bey Boumezreg, a qualifié le segment de la pièce de rechange de «stratégique » pour l’économie nationale, du fait de son importance pour assurer la pérennité du transport de marchandises et de personnes et même celui du parc roulant agricole. Il a, en outre, appelé les acteurs du secteur de la maintenance et de la pièce de rechange à créer une «fédération afin de mieux organiser le métier». Les organisateurs ambitionnent de recevoir pour cette édition 6.000 visiteurs.