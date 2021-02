<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture du 74ème bureau de poste</span>

Le secteur d’Algérie poste ne cesse de se développer à la grande satisfaction des citoyens. En effet, un soixante quatorzième bureau de poste vient d’ouvrir à Bouguirat à la grande satisfaction des citoyens. Ce village, chef lieu de daïra, compte désormais deux bureaux de poste.

Le nouveau, d’une belle architecture compte seize guichets et une vaste salle réservée au public, d’une surface de cent quatre vingt mètres carrés. Elle est soutenue par de beaux piliers, et dispose d’une télévision destinée à divertir le public, et d’un distributeur de numéro d’ordre aux clients.

De confortables bancs sont réservés à ces derniers. Au premier étage du bureau de poste se trouve le logement du receveur. Prochainement, deux nouveaux bureaux de postes, achevés à 100% seront ouverts, l’un à Kharrouba. Mostaganem et l’autre à Sidi Lakhdar. A Sidi Ali, les travaux de réalisation d’un nouveau bureau de poste accusent un taux d’avancement de 90%.

Cependant, un fait a retenu beaucoup plus notre attention. Il s’agit d’une noble et méritoire action que le receveur du bureau de poste de Sidi Ali a entreprise auprès d’un directeur d’une banque locale qu’il a fait parvenir à verser une grande somme d’argent à la poste sans payer de taxe. Cet argent servira au retrait des pensions des retraités à partir du quinze du mois courant.

En fait, le receveur n’a suivi que l’exemple de son directeur de wilaya qui a incité, de par l’entretien de bonnes relations avec collègues des autres administrations, les directeurs de banques à verser leur argent sans payer de taxe.

Ainsi, le problème des liquidités ne s’est jamais posé aux bureaux de postes, implantés dans la wilaya de Mostaganem. D’ailleurs, des retraités des wilaya de Chlef , Mascara et Relizane retirent leurs pensions des bureaux de poste des communes de la wilaya de Mostaganem.

Charef.N