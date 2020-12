<span style='text-decoration: underline;'>AADL</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture du site électronique pour le retrait des ordres de versement de la 2e tranche</span>

• Plus de 100.000 souscripteurs concernés

L’ Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé, mercredi, l’ouverture de son site électronique pour permettre à plus de 100.000 souscripteurs inscrits à son programme de logement de retirer les ordres de versement de la 2e tranche. «Les souscripteurs ayant procédé au choix des sites de leurs logements le 28 novembre dernier peuvent retirer les ordres de versement de la 2e tranche ce mercredi à partir de 17h», a indiqué l’AADL dans un communiqué publié sur son compte sur les réseaux sociaux. Plus de 100.000 souscripteurs répartis à travers 33 wilayas du territoire national sont concernés par cette opération, précise l’agence. Nâama Saisie de plus de 6 quintaux de kif traité Plus de six quintaux de kif traité ont été saisis dernièrement dans la commune de Djeniène Bourezg (extrême sud de la wilaya de Nâama) par les douaniers en collaboration avec des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), la gendarmerie nationale et les garde-frontières, a-t-on appris mercredi auprès de l’inspection divisionnaire des Douanes de la wilaya. Cette opération, menée par deux brigades mobiles des douanes de Sfissifa et Ain Sefra, a permis la saisie de 6,10 quintaux de kif traité soigneusement dissimulés dans un lieu abandonné entre les broussailles au lieu-dit «Douis» à proximité des frontières-ouest du pays, a-t-on indiqué. Une procédure judiciaire a été engagée contre X et le dossier de l’affaire a été déféré devant la juridiction compétente.