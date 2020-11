<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’un nouveau village touristique à Taghit</span>

Un nouveau village touristique de 45 chambres totalisant une capacité d’accueil de 120 lits, sera ouvert en décembre prochain aux touristes à Taghit, une région à vocation touristique, située à 97 km au sud de Bechar, a-t-on appris samedi auprès d’un responsable local de l’office national algérien du tourisme (ONAT).

Cette nouvelle structure touristique en voie d’achèvement est aussi dotée d’un apport de 80 lits à travers un camping réalisé en son sein, dans l’unique but de répondre à la demande des touristes en ce type d’hébergement et d’accueil, a indiqué M. Mohamed Benamar.

Cette nouvelle réalisation hôtelière et touristique a nécessité un investissement de 119 millions dinars ,dégagé par l’ONAT au titre du développement de ses infrastructures d’hébergement et d’accueil des touristes nationaux et étrangers à travers les régions et zones touristiques du sud du pays, comme est le cas de Taghit, de même qu’elle constitue un réel renforcement des structures d’accueil dans cette localité, a précisé le même responsable. Auparavant, le même office a ouvert un village similaire à proximité de l’oasis de Touzdit qui relève de la commune d’Igli (160 km au sud de Bechar). Ce village touristique de seize (16) appartements totalisant une capacité d’accueil de plus de 200 lits, et ce grâce à la reconversion d’un ancien village agricole inachevé en ce genre de village spécifique avec un investissement de 16 millions dinars , selon la même source . Cette structure implantée sur une superficie de 4.500 m2 , localisée dans une zone disposant de potentialités naturelles, archéologiques et touristiques , a permis depuis plus de deux années l’accueil de centaines de touristes nationaux et étrangers, qui ont apprécier ce site et les paysages de son environnement immédiat, a fait savoir ce responsable local de l’ONAT.