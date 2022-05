<span style='text-decoration: underline;'>Port de Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’une enquête judiciaire sur l’affaire de sortie et transfert de 311 conteneurs</span>

Une enquête judiciaire a été ouverte jeudi sur l’affaire de sortie et transfert du port commercial de Mostaganem, en infraction à la loi, de 311 conteneurs renfermant 1.064 voitures désassemblées, a-t-on appris auprès du parquet près le tribunal de Mostaganem.

L’affaire a éclaté suite à des informations, parvenues au parquet près le tribunal de Mostaganem, selon lesquelles 311 conteneurs renfermant 1.064 voitures désassemblées de marque «Hyundaï» importées par l’entreprise «Tahkout» en 2019, ont été sortis du port commercial de Mostaganem en infraction à la loi, a indiqué le communiqué, dont une copie a été remise à l’APS. Aussitôt, le parquet a ordonné aux services de la Police judiciaire compétents d’ouvrir une enquête préliminaire et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la récupération des conteneurs, selon la même source. L’enquête préliminaire s’est soldée par la saisie et la récupération des 311 conteneurs en étendant la compétence judiciaire. La responsabilité du Directeur général de l’Entreprise portuaire de Mostaganem, du Président directeur général du groupe des ports «SERPORT», de l’ex chargé juridique du groupe Tahkout et autres, est engagée dans cette affaire, a-t-on fait savoir. Une enquête judiciaire contre les concernés et mis en cause dans cette affaire a été ouverte jeudi, a-t-on indiqué.