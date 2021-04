<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’une enquête sur une prétendue maltraitance d’un mineur au niveau d’un commissariat</span>

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont affirmé, dimanche, avoir informé le procureur de la République des allégations contenues dans une vidéo concernant une maltraitance qu’aurait subi un enfant mineur au niveau d’un commissariat de police, précisant que le représentant du parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur ce sujet.

«Suite à la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux dont les auteurs prétendent qu’un mineur aurait été victime , samedi, de maltraitance au niveau d’un commissariat à Alger, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont informé le procureur de la République qui a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer la véracité des allégations contenues dans cette vidéo», lit-on dans le communiqué des mêmes services.

«L’enfant mineur et son tuteur ont été convoqués ce dimanche 4 avril 2021», a ajouté la même source. Soulignant que «l’enfant mineur en question avait été entendu en présence de sa mère au niveau du commissariat de la circonscription centre de la police judiciaire et non pas à la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed comme relayé, pour une affaire d’attroupement sur la voie publique», la même source a affirmé que le «mineur a été examiné par un médecin légiste avant sa remise en liberté en compagnie de sa mère».

«Les résultats de l’enquête seront communiqués à l’opinion publique par les services de Sûreté ou par toute autre partie habilitée après aval du procureur de la République territorialement compétent», a fait savoir la même source.