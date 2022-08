<span style='text-decoration: underline;'>ETUSA</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’une nouvelle agence commerciale au niveau de la station du 1er Mai</span>

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé lundi l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale au niveau de la station du 1er Mai.

«Dans le cadre du développement et de l’amélioration de la qualité ce service offerte aux usagers, l’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger «ETUSA» informe son aimable clientèle de l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale au niveau de la station du 1er Mai», a-t-elle précisé dans un communiqué. Cette agence est équipée et prête à recevoir les clients du samedi au jeudi de 07h00 à 19h00, et ce, à compter d’aujourd’hui, a ajouté la même source. A cette occasion, l’Etusa a appelé les usagers intéressés par l’acquisition de la nouvelle carte d’abonnement sans contact ou de son renouvellement de se rapprocher des points de vente habituels, à savoir l’agence commerciale sise au 21 rue Alfred du Musset Belouizdad, la nouvelle agence commerciale station du 1er mai et le kiosque de la station Ben Aknoun, le kiosque de la station Places des