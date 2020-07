<span style='text-decoration: underline;'>El Kerma</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’une nouvelle unité de la protection civile</span>

Dans le cadre du programme des projets de développement et de l’amélioration des services de la protection civile au niveau de la wilaya d’Oran, une nouvelle unité sera ouverte durant le mois en cours. Cette nouvelle structure est aménagée selon les normes réglementaires exigées, elle est dotée des équipements de dernière génération et est située au niveau de la commune d’El Kerma, plus précisément au niveau de l’autoroute.

Elle va apporter un plus au secteur en renforçant le dispositif dudit secteur. Cette nouvelle unité lorsqu’elle sera opérationnelle, va permettre d’assurer notamment, des interventions en cas d’incident de circulation vu que cette route est très fréquentée par les automobilistes, et lors des opérations de secours ou autres services quotidiens en cas de besoin par les habitants de ladite commune et de ceux de Hai El Nedjma. Cette unité va également participer au renforcement des opérations d’intervention avec les autres unités en cas de feux de forêts. Ainsi, pour le bon déroulement des activités au niveau de cette nouvelle unité, lesdits services fournissent tous les efforts et tous les moyens sont déployés pour atteindre les objectifs visés et pour notamment, assurer les meilleurs services possibles selon les normes exigées.

Bekhaouda Samira