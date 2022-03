<span style='text-decoration: underline;'>Des résultats encourageants depuis le début de l’année</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’une nouvelle unité neuro-vasculaire au CHUO</span>

Les services du centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) viennent d’être renforcés par une nouvelle unité neuro-vasculaire, a-t-on appris hier auprès de cet établissement hospitalier.

Cette unité dotée d’un équipement moderne a été ouverte au niveau du service des urgences médicales pour la prise en charge rapide et efficace des cas d’AVC, où le temps est vital, comme il faut impérativement se présenter moins de 4 heures après le début des troubles car on peut traiter les AVC avec une simple injection d’un produit (Enzyme fibrinolytique) qui va fondre le caillot de sang qui bouche l’artère. Le professeur Tabet, chef de service des urgences médicales de cet établissement, a salué cette réalisation.

«Depuis le 1er janvier, nous sommes à 35 malades thrombolyses, ça marche bien pour les malades, nous informons la population que la thrombolyse est un traitement qui peut être réalisé au CHUO d’Oran, il peuvent ramener leurs malades mais à condition de ne pas dépasser 4h30 pour que le traitement soit efficace» dira notre interlocuteur. Le professeur Ghoulmane Mourad responsable de cette nouvelle unité neuro-vasculaire a réitéré son appel pour la population. «Nous sommes actifs, et dès que le patient montre des symptômes d’AVC il doit être emmené immédiatement vers notre unité, pour assurer sa prise en charge rapide» dira-t-il.

Rappelons qu’un accident vasculaire cérébral (AVC) est une affection causée par un problème au niveau des artères du cerveau.

Néanmoins, il est à noter que deux types d’AVC se distinguent. L’AVC ischémique, dont la cause est la présence d’un caillot de sang au niveau des artères, et l’AVC hémorragique, provoquée le plus souvent par une hypertension artérielle. Concernant les symptômes de l’AVC, ils sont représentés par des signes neurologiques d’apparition brutale tels que des troubles des mouvements ou des paralysies ne touchant qu’un côté du corps, une déformation soudaine de la bouche avec difficulté à parler. La thrombolyse intraveineuse consiste à injecter une substance capable de dissoudre le caillot qui bouche l’artère du cerveau et cause l’infarctus cérébral (AVC ischémique). La thrombolyse par ACTILYSE doit être effectuée le plus tôt possible, elle est recommandée jusqu’à 4H après le début des symptômes en l’absence de contre-indication.

Fethi Mohamed