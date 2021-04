<span style='text-decoration: underline;'>BADR</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture prochaine de deux nouvelles agences</span>

La Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) ouvrira durant l’année en cours, deux nouvelles agences, dans le cadre du renforcement de son réseau, a-t-on appris, dimanche, du directeur régional d’exploitation d’Oran de cet établissement financier public. Zoubir Mustapha a indiqué, à l’APS, qu’il sera procédé à l’ouverture d’une nouvelle agence au niveau du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma (au sud d’Oran) et une autre au niveau de la cité AADL de Bir El Djir (à l’est d’Oran,) avant la fin de l’année et ce, une fois l’obtention de l’agrément de la Banque d’Algérie ( Banque Centrale), préalable indispensable pour leur exercice . Le choix a été fait pour l’ouverture d’une nouvelle agence au marché des fruits et légumes d’El Kerma afin de rapprocher davantage la banque des agriculteurs et faire connaitre ses diverses prestations particulièrement celles destinées aux catégories professionnelles, a-t-il ajouté. En ce qui concerne la future agence prévue à la cité AADL, le même responsable a déclaré qu’elle sera soit un guichet avancé assurant diverses prestations bancaires ou une agence assurant des produits de la finance islamique que l’établissement entend lancer à Oran durant l’année en cours. Par ailleurs, Zoubir Mustapha a aussi fait état de l’existence de projets en cours d’étude pour l’ouverture de quatre autres agences au niveau d’Oued Tlélat, Misserghine, Es-Sénia et Arzew. Elles seront réalisées dans les toutes prochaines années, a-t-il dit. Le choix a porté sur ces sites qui se distinguent par leurs importantes activités agricoles, commerciales et industrielles. La BADR entend accompagner ces secteurs, créateurs de ressources. Pour rappel, la BADR d’Oran compte actuellement huit agences dont quatre basées au centre- ville et le reste à Aïn El Turck, Boutlélis, Bethioua et Gdyel, rappelle- t-on.