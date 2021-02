<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture prochaine du capital social et élection d’un nouveau CA</span>

Un nouveau conseil d’administration (CA) de la société sportive par actions (SSPA) de l’USM Bel-Abbes sera élu la semaine prochaine après l’ouverture du capital social pour permettre l’intégration de nouveaux actionnaires, a-t-on appris mercredi de ce club de Ligue 1 de football.

Cette décision a été prise lors d’une «réunion d’urgence» tenue mardi soir et présidée par le wali de Sidi Bel-Abbès qui a intervenu pour mettre un terme au conflit opposant le CA, à sa tête, Abdelghani El Hennani, au staff administratif de l’équipe, que dirige Abbes Morsli, et qui met en péril l’avenir de cette dernière parmi l’élite, a précisé la même source. En attendant, une première assemblée générale des actionnaires est prévue ce mercredi avec comme ordre du jour la finalisation du dossier de demande de la licence professionnelle exigée par la direction de contrôle et de gestion des finances (DCGF). Ce dossier devrait être déposé auprès de cette instance avant jeudi, dernier délai donné au club. C’est le directeur général Morsli, maintenu provisoirement dans son poste, qui a été chargé de déposer le dossier en question au siège de la DCGF avant l’expiration du délai fixé pour éviter au club une première sanction sportive, consistant en la défalcation d’un point. L’USMBA a déjà écopé d’une amende de 200.000 dinars pour n’avoir pas répondu aux exigences de la DCGF, un organe relevant de la Fédération algérienne de football, qui a adressé récemment un dernier avertissement au club. Il lui été signifié par cette mise en demeure qu’il risquerait une double sanction financière et sportive allant jusqu’à sa rétrogradation en division amateur, rappelle-t-on. Le bras de fer engagé entre le CA et le staff dirigeant a été pour beaucoup dans le retard accusé dans la préparation du dossier exigé, souligne-t-on de même source. Ledit bras de fer a pris une autre tournure cette semaine après l’engagement par le directeur général de l’entraineur Mouaz Bouakkaz, au moment où le président du CA, lui, est entré en contacts avec le coach Lakhdar Adjali. Les deux parties ont été sommées au cours de la réunion de la veille, à laquelle ont pris part le président de l’APW et le DJS, de régler la question de l’entraineur une fois avoir finalisé le dossier de la licence professionnelle. La crise administrative et financière prévalant au sein du club de la «Mekerra» depuis le début de cette saison a valu à l’équipe la 17e place au classement du championnat avec seulement 9 points après 12 journées. L’équipe est aussi sans entraineur depuis le 1ere journée.