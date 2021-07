Panique et communication chaotique

Faut-il tout le temps aller de l’ extrême à l’extrême ? Et peut-on virer aussi brutalement de la totale insouciance à la panique extrême ? C’est en tous les cas ce qui semble être le cas présentement avec la montée inexorable et inarrêtable des contaminations au Covid-19. Les nouvelles sont, chaque jour, mauvaises. Et plus que les cas de contamination, ce sont les chiffres des morts qui ont glacé les esprits. Jamais depuis le début de la pandémie on n’a dépassé la vingtaine de morts. Mais cette fois nous sommes à 50. Et ça fait froid au dos.

C’est d’autant plus inquiétant que l’on n’arrive toujours pas à mettre fin à cette crise d’oxygène qui tient en haleine toute une population. Il n’y a qu’à voir les réseaux sociaux et les initiatives de collecte d’argent pour acheter ce rare oxygène, pour saisir l’inquiétude qui s’est installée chez beaucoup de nos concitoyens. Nous sommes à la limite de l’hystérie générale. Et s’il fallait encore une preuve de cette psychose, il n’y a qu’à faire un tour aux centres et différents endroits consacrés aux opérations de vaccination. La tension y est à son extrême. On arrive facilement aux insultes et même à la limite de l’altercation. Tout le monde veut être vacciné et en premier. Et dire que certains de nos confrères, qui semblent habiter sur une autre planète, parlent encore du scepticisme des Algériens à se faire vacciner. Il faut dire que ces personnes vivent dans les débats français, et pour leur malheur, ils veulent prolonger ces débats de LCI, C News ou BFM sur nos plateaux de télévision et surtout sur les ondes de nos radios. Ils osent même parler de pass sanitaire, d’anti-pass sanitaire et autres débats franco- français qu’ils importent en Algérie.

Mais laissons les dans leur complexe de colonisés, comme dirait un ami journaliste, et parlons plutôt de ces professionnels de la santé et spécialistes qui interviennent à tout bout de champ sur différents supports de communication, et qui n’hésitent pas à dire une chose et son contraire dans la même intervention médiatique.

Communiquer c’est bien et on est tous d’accord là dessus. Mais communiquer selon un sérieux plan de communication c’est mieux. Car on ne peut accepter des sorties comme celles de ces spécialistes qui invitent les citoyens à se faire vacciner en nombre et au plus vite pour se prémunir et prémunir toute la population, et qui au même moment et dans la même intervention avancent que même vacciné avec deux doses on est exposé à la mort par le covid. Mais enfin il faut savoir ce qu’on veut ou de taire! Cette grande cacophonie est de beaucoup dans la psychose que nous vivons, même si, il faut bien le reconnaître, la situation sanitaire est très inquiétante aussi.

Par Abdelmadjid Blidi