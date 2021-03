<span style='text-decoration: underline;'>SEOR</span>:<br><span style='color:red;'>Panne de la station de dessalement d’eau de mer d’El Mectaa</span>

La Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR), qui avait annoncé des perturbations de l’alimentation en eau potable (AEP) à l”est d’Oran il y a 5 jours, a fait état jeudi d’un arrêt de la station de dessalement d’eau de mer (SDEM) d’El Mactaa, «ce qui risque de prolonger la coupure d’eau dans une bonne partie de la wilaya».

La panne affectant la conduite de transfert de la production d’eau Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), qui achemine l’eau à la fois de la SDEM d’El Mactaa et du barrage de Chellif, a été annoncée le 21 mars dernier dans un communiqué de la SEOR, qui a établi un système de distribution d’eau un jour sur trois en attendant la réparation de la panne. La chargée de communication de la SEOR, Amel Belghor a affirmé que la SEOR fait son possible pour respecter le programme de distribution un jour sur trois.

Les habitants d’un nombre de communes, dont Bir El Djir et Es-Sénia, ont fait toutefois savoir que la coupure d’eau dure depuis 5 jours. En plus de la panne affectant la conduite de transfert MAO réparée mercredi soir, un arrêt total de la SDEM d’El Mactaa a été signalé faisant baisser le niveau d’eau dans les réservoirs, a indiqué Mme Beghor, soulignant que la coupure d’eau peut encore persister. Pour pallier à cette situation, des apports du barrage de Chellif ont été accordés à la SEOR, en attendant la reprise de la production au niveau de la SDEM d’El Mactaa.

Le remplissage des réservoirs avec l’apport du barrage Chellif peut prendre des heures voir des jours et le retour de l’’P à la normale peut ainsi tarder, a-t-on indiqué. Aucune date sur le délai de réparation de la panne de la SDEM n’a été communiquée à la SEOR pour l’instant et l’entreprise doit gérer une situation de crise, notamment avec la baisse des niveaux de l’eau dans les barrages. A noter que la SDEM d’El Mactaa couvre 80% des besoins en eau de la wilaya d’Oran.