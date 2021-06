Par la voie démocratique

Quelques jours seulement nous séparent de la clôture de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin. Ainsi et après plusieurs jours et de long périples, les candidats et les chefs de partis abordent le dernier virage et se préparent à organiser les derniers meetings pour tenter d’abord de convaincre les citoyens à se déplacer en masse le jour du scrutin, et ensuite à opter pour les listes de chacun des animateurs de ces meetings.

La campagne a connu jusque là des hauts et des bas, et si on a assisté à certaines sorties de route et certaines réflexions indignes d’hommes et de femmes politiques, il faut reconnaitre que plusieurs partis et candidats indépendants ont brillé par des discours, que l’on partage ou pas, mais qui sont d’un niveau de haute facture et qui ont fait mouche auprès des citoyens.

Mais cette campagne, contrairement à toutes celles que nous avons connues auparavant, s’est distinguée par ce recours quasi systématique à l’internet et aux nouvelles technologies. Ainsi plusieurs prétendants, et notamment parmi les indépendants, ont carrément et exclusivement opté pour les réseaux sociaux comme moyen de communication avec les citoyens. Un procédé qui a eu une certaine réussite notamment auprès des jeunes et qui a permis de riches débats entre différents facebookers ou autres qui ont interpellé les candidats sur leurs programmes et leur vision pour bâtir la nouvelle Algérie voulue par le peuple.

Ce nouveau penchant des jeunes pour la politique et les prochaines élections a aussi été relevé par le président de la République lui-même, qui a déclaré aux journalistes de l’hebdomadaire français Le Point, avoir relevé Le «un engouement, en particulier chez les jeunes pour ces législatives » avant d’ajouter sur le même sujet, qu’il «n’y a pas d’autre issue (que les élections NDLR), et que tous ceux qui veulent entraîner le pays vers l’aventure sont en train de perdre leur temps».

Une conviction partagée par une grande majorité des Algériens qui veulent sortir par les seules voies de la démocratie de la crise actuelle et d’avoir le droit et l’honneur de choisir à travers des élections libres et démocratiques leurs représentants à tous les niveaux des représentations populaires.

Par Abdelmadjid Blidi