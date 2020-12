Partenariat EPIC-APC : «il est temps que cela change…»

L’APC d’Oran aurait tout à gagner si elle pouvait se passer des EPIC et ne compter que sur elle-même pour assumer ses missions. C’est bien là une indéniable vérité courageusement rappelée la semaine dernière par le Maire d’Oran, Norreddine Boukhatem, qui a toujours dénoncé ce «partenariat gagnant-perdant» avec des Entreprises de Wilaya et des contrats-programmes portant préjudice à tous les équilibres de gestion de la municipalité. La récente réunion du Conseil exécutif, tenue jeudi dernier au cabinet du maire, a été marquée par un ton et une ambiance de gravité ouvrant la voie à une perspective de changement dans les modalités de gestion et de fonctionnement des structures communales. Les observateurs avertis notent qu’il était bien temps pour les élus de l’APC d’Oran de se rendre compte de l’hallucinante «anomalie» d’un système permettant à des établissements publics, prestataires de services pour le compte de la commune à travers des contrats-programmes, de gagner facilement beaucoup d’argent «sur le dos de la Mairie». Ces entreprises de wilaya, créées abusivement au nom de l’amélioration des missions d’entretien et de maintenance du cadre urbain, collecte des ordures ménagères, éclairage public, espaces verts et environnement, certaines en activité depuis plus de dix ans, n’ont en réalité rien apporté de bien crédible, visible et durable dans ce domaine de prise en charge des fonctions urbaines élémentaires qui incombe à la Mairie. Bien au contraire, le système a eu pour effet une certaine forme de transfert des attributions, éloignant quelque peu les élus de leurs responsabilités tout en les laissant en première ligne, confrontés aux remontrances et aux colères des administrés.

Il fut un temps où la Mairie oranaise disposait de ses propres entreprises communales activant dans presque tous les domaines de la vie collective. De la défunte Régie des transports, RMTUO, à l’entreprise d’éclairage, en passant par celle des espaces verts et même un bureau d’études d’architecture, l’ancienne APC gérait elle-même tous ses outils et ses moyens permettant de faire face aux besoins de la collectivité. On sait malheureusement combien le système global était perverti par le laxisme, l’incompétence, les tricheries et la corruption à tous les étages ayant fini par anéantir et détruire tous ces merveilleux actifs aujourd’hui enterrés. Leur remplacement par des entreprises publiques de wilaya, dont «Oran Propreté», «Ermes Oran», «Oran Vert» et «Oran CET» répond à une démarche, certes motivée par l’urgence des missions, mais qui ne pouvait à terme que s’inscrire au registre des lacunes et des défaillances notoirement connues dans le secteur, à quelques rares exceptions prés. Les surfacturations, les prestations non réalisées dans les normes, les retards et les approximations, ne pouvaient que pénaliser gravement la situation financière de l’APC déjà bien handicapée par les difficultés de recouvrement de ses recettes. Alors, estiment à juste titre les élus conduits par leur président d’APC: «il est temps que tout cela change…»

Par S.Benali