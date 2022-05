<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Participation de 120 étudiants à la sixième édition de l’Université d’été</span>

La sixième édition de l’Université d’été a été lancée avant-hier dimanche à Sidi Bel Abbés avec l’organisation des sessions de formation sur la culture entrepreneuriale avec la participation de 120 étudiants porteurs de projets et d’idées créatives.

Selon le directeur de la maison de l’entreprenariat de Sidi Bel Abbés, Djelloul Zidane, l’organisation de cette université d’été vise à donner aux étudiants l’occasion d’apprendre et de réfléchir à la manière de créer des opportunités et développer leurs futures entreprises dans le cadre d’institutions, à travers un équilibre permanent entre théorie et pratique, tout en s’accordant avec l’écosystème. Zidane ajoute que l’université d’été vise à investir dans la ressource jeunesse émergente en lui donnant une opportunité de créativité et d’avancement et en incarnant des alternatives intelligentes.

Notons que cet événement est le début d’un travail pour asseoir les valeurs d’innovation et l’entrepreneuriat dans lequel les propriétaires de petites et moyennes entreprises émergentes sont le soutien et le partenaire des institutions économiques, ceci au service du développement local et national. De leur côté, les étudiants participants ont exprimé leur satisfaction devant cet événement, qui constitue pour eux une occasion précieuse d’échanger des idées et préoccupations liées à plusieurs enjeux, ainsi que d’écouter des suggestions et des solutions, notamment en présence d’un groupe de professeurs et les responsables des agences d’appui, de financement et d’accompagnement dans ce domaine. L’université d’été va durer jusqu’au 2 juin prochain.

M.Bekkar